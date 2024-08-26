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        Zonguldak'ta kardeşi tarafından bıçaklanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde birlikte yaşadığı kardeşi tarafından bıçaklanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 22:56 Güncelleme: 26.08.2024 - 22:56
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        Zonguldak'ta kardeşi tarafından bıçaklanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde birlikte yaşadığı kardeşi tarafından bıçaklanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evde dün birlikte yaşadığı kardeşi O.Ş. tarafından bıçaklanan Emine S. (42), tedavi gördüğü özel hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Emine S'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

        Şüpheli O.Ş'nin bıçakla yaraladığı eniştesi İhsan S. ve yeğenleri B.S. ile İ.S'nin ise tedavileri sürüyor.

        Öte yandan yakalanan O.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye getirildi.

        - Olay

        O.Ş, Kavaklık Mahallesi'nde dün birlikte yaşadığı ablası Emine S, eniştesi İhsan S. ve yeğenleri B.S. ile İ.S'yi bıçakla yaralamıştı. Kaçan şüpheli, kısa sürede yakalanmıştı.

        Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde kan bulunan bıçağı apartmanın 100 metre yakınındaki çöp konteynerinde bulmuştu. Zanlının, psikolojik sorunları olduğu öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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