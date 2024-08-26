Zonguldak'ta kardeşi tarafından bıçaklanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde kan bulunan bıçağı apartmanın 100 metre yakınındaki çöp konteynerinde bulmuştu. Zanlının, psikolojik sorunları olduğu öğrenilmişti.

O.Ş, Kavaklık Mahallesi'nde dün birlikte yaşadığı ablası Emine S, eniştesi İhsan S. ve yeğenleri B.S. ile İ.S'yi bıçakla yaralamıştı. Kaçan şüpheli, kısa sürede yakalanmıştı.

Şüpheli O.Ş'nin bıçakla yaraladığı eniştesi İhsan S. ve yeğenleri B.S. ile İ.S'nin ise tedavileri sürüyor.

Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evde dün birlikte yaşadığı kardeşi O.Ş. tarafından bıçaklanan Emine S. (42), tedavi gördüğü özel hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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