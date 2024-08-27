Zonguldak'ta yüksekten düşen elektrikli otomobilin sürücüsü yaralandı
Zonguldak'ta yüksekten düşerek ters dönen elektrikli aracın sürücüsü yaralandı.
Zonguldak'ta yüksekten düşerek ters dönen elektrikli aracın sürücüsü yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi Mehtap Sokak'ta 67 AEE 949 plakalı elektrikli mini otomobilini park eden A.Y.G'nin kontrolü kaybetmesi sonucu araç yaklaşık 2 metre yükseklikten yola düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ters dönen araç itfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra vatandaşların yardımıyla düzeltildi.
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