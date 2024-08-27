Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta kardeşi tarafından bıçaklanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ablasını öldüren, eniştesi ve yeğenlerini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 20:20 Güncelleme: 27.08.2024 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta kardeşi tarafından bıçaklanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ablasını öldüren, eniştesi ve yeğenlerini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evde dün birlikte yaşadığı kardeşi O.Ş. tarafından bıçaklanan Emine S. (42), tedavi gördüğü özel hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Emine S'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

        Şüpheli O.Ş'nin bıçakla yaraladığı eniştesi İhsan S. ve yeğenleri B.S. ile İ.S'nin ise tedavileri sürüyor.

        Öte yandan yakalanan O.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye getirildi.

        Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

        - Olay

        O.Ş, Kavaklık Mahallesi'nde dün birlikte yaşadığı ablası Emine S, eniştesi İhsan S. ve yeğenleri B.S. ile İ.S'yi bıçakla yaralamıştı. Kaçan şüpheli, kısa sürede yakalanmıştı.

        Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde kan bulunan bıçağı apartmanın 100 metre yakınındaki çöp konteynerinde bulmuştu. Zanlının, psikolojik sorunları olduğu öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        'ABD'ye güvenmeyin'
        'ABD'ye güvenmeyin'
        Ukrayna'dan balistik füze testi
        Ukrayna'dan balistik füze testi
        'Hayat' Türkiye'nin Oscar adayı seçildi
        'Hayat' Türkiye'nin Oscar adayı seçildi
        27 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        27 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Bir maçtan fazlası!
        Bir maçtan fazlası!
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Ablası, eniştesi ve yeğenlerini para için bıçaklamış; 1 ölü, 3 yaralı (2)
        Ablası, eniştesi ve yeğenlerini para için bıçaklamış; 1 ölü, 3 yaralı (2)
        Otomobil, 2 metre yükseklikten alt yola düştü; sürücü yaralandı
        Otomobil, 2 metre yükseklikten alt yola düştü; sürücü yaralandı
        Zonguldak'ta yüksekten düşen elektrikli otomobilin sürücüsü yaralandı
        Zonguldak'ta yüksekten düşen elektrikli otomobilin sürücüsü yaralandı
        Otomobilin kundaklanmasının altından tefecilik örgütü çıktı (2)
        Otomobilin kundaklanmasının altından tefecilik örgütü çıktı (2)
        Ablası, eniştesi ve yeğenlerini para için bıçaklamış; 1 ölü, 3 yaralı
        Ablası, eniştesi ve yeğenlerini para için bıçaklamış; 1 ölü, 3 yaralı
        Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Stocklosa, Zonguldak Valiliğini ziya...
        Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Stocklosa, Zonguldak Valiliğini ziya...