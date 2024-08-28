Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta otomobilin çarpmasıyla kabuğu kırılan kaplumbağa tedaviye alındı

        Zonguldak'ta otomobilin çarpması sonucu kabuğu kırılan kaplumbağa, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 13:33 Güncelleme: 28.08.2024 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta otomobilin çarpmasıyla kabuğu kırılan kaplumbağa tedaviye alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ta otomobilin çarpması sonucu kabuğu kırılan kaplumbağa, tedavi altına alındı.

        Kentte 3 gün önce bir kişi otomobiliyle seyir halindeyken yoldaki kaplumbağaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kaplumbağa, sürücü tarafından özel bir veteriner kliniğine getirildi.

        Muayene sonucu kabuğunun kırıldığı ve kanaması olduğu belirlenen kaplumbağa, veteriner hekim Ömer Faruk Alkan tarafından ameliyat edildi.

        Kaplumbağa, yaklaşık 1 hafta sürecek tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

        - "Genel durumu gayet iyi"

        Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, AA muhabirine, kaplumbağanın, kabuğu kırık vaziyette kliniğe getirildiğini söyledi.

        Kanaması da olan kaplumbağayı ameliyata aldıklarını belirten Alkan, "Kırık kısmına özel bir madde yerleştirdik. Daha sonra doldurma metoduyla orayı komple doldurduk. Genel durumu gayet iyi. Bize de alıştı." diye konuştu.

        Alkan, kaplumbağalara anestezi uygulamanın zor bir işlem olduğunu anlatarak, "Kaplumbağayı doğada herhangi bir zarara uğratmayacak ve doğada yaşamasına engel olmayacak şekilde kapatmış olduk." dedi.

        Alkan, tedavi süreci tamamlandıktan sonra kaplumbağayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edeceklerini dile getirerek, yaklaşık bir hafta içerisinde hayvanın doğaya salınacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuk ölmüş, biri ağır yaralanmıştı
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuk ölmüş, biri ağır yaralanmıştı
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Su gideri kavgasında cinayet!
        Su gideri kavgasında cinayet!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Kahramanmaraş'ta cami temeli kazısında bulundu
        Kahramanmaraş'ta cami temeli kazısında bulundu
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
        Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi
        Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada?
        Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada?
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta kardeşi tarafından bıçaklanan kadın yaşam mücadel...
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta kardeşi tarafından bıçaklanan kadın yaşam mücadel...
        Ablası, eniştesi ve yeğenlerini para için bıçaklamış; 1 ölü, 3 yaralı (2)
        Ablası, eniştesi ve yeğenlerini para için bıçaklamış; 1 ölü, 3 yaralı (2)
        Otomobil, 2 metre yükseklikten alt yola düştü; sürücü yaralandı
        Otomobil, 2 metre yükseklikten alt yola düştü; sürücü yaralandı
        Zonguldak'ta yüksekten düşen elektrikli otomobilin sürücüsü yaralandı
        Zonguldak'ta yüksekten düşen elektrikli otomobilin sürücüsü yaralandı
        Otomobilin kundaklanmasının altından tefecilik örgütü çıktı (2)
        Otomobilin kundaklanmasının altından tefecilik örgütü çıktı (2)
        Ablası, eniştesi ve yeğenlerini para için bıçaklamış; 1 ölü, 3 yaralı
        Ablası, eniştesi ve yeğenlerini para için bıçaklamış; 1 ölü, 3 yaralı