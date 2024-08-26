Zonguldak'ta kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen zanlı, dün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

O.Ş, Kavaklık Mahallesi'nde dün birlikte yaşadığı ablası Emine S, eniştesi İhsan S. ve yeğenleri B.S. ile İ.S'yi bıçakla yaralamıştı. Kaçan şüpheli, kısa sürede yakalanmıştı.

Zanlı O.Ş'nin bıçakla yaraladığı eniştesi İhsan S. ve yeğenleri B.S. ile İ.S'nin ise tedavileri sürüyor.

Emine S. için burada helallik alındı, dua edildi.

Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evde birlikte yaşadığı kardeşi O.Ş. tarafından bıçaklanan ve dün tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden Emine S'nin (42) cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Yeşiltepe Camisi'ne getirildi.

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