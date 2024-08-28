Zonguldak'ta devrilen tarım aracında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde devrilen tarım aracında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde devrilen tarım aracında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
B.A'nın kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Çayırlı köyünde virajı dönerken devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Nazım Kılıç yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Nazım Kılıç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kılıç'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.