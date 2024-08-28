Zonguldak'ta devrilen tarım aracında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Yaralılardan Nazım Kılıç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kılıç'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde devrilen tarım aracında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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