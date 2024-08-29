Zonguldak'ta otomobilin çarpmasıyla yaralanarak tedaviye alınan köpek yavruladı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpek, tedaviye alındığı veteriner kliniğinde 7 yavru dünyaya getirdi.

Kent merkezinde 22 Ağustos'ta otomobiliyle seyir halindeki bir kişi, hamile köpeğe çarpıp sürükledikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Köpekle yakından ilgilenen bir kişi, ilçede yaşayan hayvansever Gülcan Köroğlu'na durumu anlatarak yardım istedi.

Köroğlu'nun durumu sosyal medya hesabından paylaşması üzerine "Sarı Kız" ismi verilen köpeğin tedavi masraflarını hayvansever Seda Mercan üstlendi.

Aldığı darbeler ve sürüklenmenin etkisiyle çenesi ve yanağının yanı sıra vücudunda açık ve derin yaralar bulunan "Sarı Kız", tedavi edildi.

Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan da trafik kazalarında gebelik durumlarında kese yırtılması ve yavrunun düşmesi gibi durumlarla karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Köpeğin vücudunun çeşitli yerlerinde açık yaralar olduğundan bahseden Mercan, "Köpeği aldık, buraya getirdik. Hamile olduğu için yavrular da zarar görmüş olabilirdi, hemen bırakmak istemedik. Daha bekliyorduk doğuma ama darbeler, yaşadığı travma nedeniyle erken doğum yaptı. Bunlar anne karnında hayata tutundular." dedi.

Hayvanı muayene ettiklerini aktaran Alkan, "Köpeği ultrasona aldığımız zaman yavruların kalplerinin attığını ve sağlıklı olduklarını gördük. Aralarından sadece birinde sıkıntı vardı. Bekledik, takip ettik. Köpek hep gözümüzün önündeydi çünkü bir kanama durumunda acil ameliyata alacaktık. Hepsini doğurdu. Şu an gayet sağlıklılar." diye konuştu.

Alkan, kliniğe geldiğinde köpeğin yüzünde ciddi yaraların olduğunu belirterek, "Operatif olarak yavrulara zarar vermeyecek anesteziler kullandık. Yan tarafındaki yaraları çok genişti. Oraları temizledik. Oraların cerrahi operasyonunu sağladık. Şu an yaraları da çok iyi. Yavrularına da çok güzel bakıyor." diye konuştu.