Zonguldak'ta otomobille çarparak yere düşürülen kişinin darbedilmesi güvenlik kamerasında

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobille çarparak yere düşürülen kişinin darbedilmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karadeniz Ereğli Kışla Sanayi Sitesi'nde dün aracını tamirden almak için servise gelen Ferdi K. ile Selçuk D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bölgeden koşarak uzaklaşmaya çalışan Ferdi K, Selçuk D'nin otomobiliyle çarpması sonucu yere düştü.

Bu sırada otomobilden inen Selçuk D, Ferdi K'yi yumruklayarak darbetti. Olay yerine gelen ve Selçuk D'nin arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişi de yerde yatan Ferdi K'yi tekmeleyerek araçtan aldığı cep telefonuyla fotoğrafını çekti.