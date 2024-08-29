Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta otomobille çarparak yere düşürülen kişinin darbedilmesi güvenlik kamerasında

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobille çarparak yere düşürülen kişinin darbedilmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 16:05 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta otomobille çarparak yere düşürülen kişinin darbedilmesi güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobille çarparak yere düşürülen kişinin darbedilmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Karadeniz Ereğli Kışla Sanayi Sitesi'nde dün aracını tamirden almak için servise gelen Ferdi K. ile Selçuk D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bölgeden koşarak uzaklaşmaya çalışan Ferdi K, Selçuk D'nin otomobiliyle çarpması sonucu yere düştü.

        Bu sırada otomobilden inen Selçuk D, Ferdi K'yi yumruklayarak darbetti. Olay yerine gelen ve Selçuk D'nin arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişi de yerde yatan Ferdi K'yi tekmeleyerek araçtan aldığı cep telefonuyla fotoğrafını çekti.

        Çevredekilerin araya girmesiyle Selçuk D. ve arkadaşı, olay yerinden otomobille uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ferdi K, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Tarafların, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

        Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde koşarak kaçmaya çalışan Ferdi K'nin otomobilin çarpması sonucu yere düşmesi, araçtan inen sürücü ve bölgeye gelen bir kişi tarafından darbedilmesi yer alıyor. Kayıtlarda çevredekilerin araya girmesiyle Ferdi K'yi darbeden 2 kişinin otomobille bölgeden ayrılması görülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru
        Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru
        Gürültü cinayetinde acılı anne konuştu: Çocuğumun tek suçu sokakta oyun oynamaktı
        Gürültü cinayetinde acılı anne konuştu: Çocuğumun tek suçu sokakta oyun oynamaktı
        Bakanlıktan 'mazot ve gübre desteği' açıklaması
        Bakanlıktan 'mazot ve gübre desteği' açıklaması
        Ölümlü scooter kazasında kusurlu yoldaki sorumlular aranıyor!
        Ölümlü scooter kazasında kusurlu yoldaki sorumlular aranıyor!
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        17 yıl önce düşen uçağın enkazı bulundu
        17 yıl önce düşen uçağın enkazı bulundu
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Bakan Fidan Brüksel'de
        Bakan Fidan Brüksel'de
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?

        Benzer Haberler

        Devrek Belediye Başkanı Ulupınar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Devrek Belediye Başkanı Ulupınar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Otomobilin çarptığı hamile köpek doğum yaptı; 8 yavrusundan 1'i öldü
        Otomobilin çarptığı hamile köpek doğum yaptı; 8 yavrusundan 1'i öldü
        Zonguldak'ta otomobilin çarpmasıyla yaralanarak tedaviye alınan köpek yavru...
        Zonguldak'ta otomobilin çarpmasıyla yaralanarak tedaviye alınan köpek yavru...
        Zonguldak'ta 'patpat' devrildi: 1 ölü, 1 yaralı (3)
        Zonguldak'ta 'patpat' devrildi: 1 ölü, 1 yaralı (3)
        Zonguldak'ta devrilen tarım aracında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
        Zonguldak'ta devrilen tarım aracında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
        Zonguldak'ta 'patpat' devrildi: 1 ölü, 1 yaralı (2)
        Zonguldak'ta 'patpat' devrildi: 1 ölü, 1 yaralı (2)