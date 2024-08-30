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        Büyük Zafer'in 102. yılı Devrek'te törenle kutlandı

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 15:55 Güncelleme: 30.08.2024 - 15:55
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        Büyük Zafer'in 102. yılı Devrek'te törenle kutlandı
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

        Atatürk Anıtı'na çelenlerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı törende, öğrenciler şiir okudu.

        Törene il protokolünün yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire ve okul müdürleri, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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