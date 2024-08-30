Büyük Zafer'in 102. yılı Devrek'te törenle kutlandı

Törene il protokolünün yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire ve okul müdürleri, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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