Devrek'te çocukların yaptığı el emeği ürünler satışa sunuluyor

Belediyeden yapılan açıklamada, ülkenin dört bir yanından talep eden herkese ürünlerin gönderilebildiği, çocukların geleceğe umutla bakabilmeleri için verdikleri desteğin artarak devam edeceği belirtildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki çocukların yaptığı el emeği ürünler belediye tarafından satışa sunuluyor.

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