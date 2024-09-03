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        Devrek'te çocukların yaptığı el emeği ürünler satışa sunuluyor

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki çocukların yaptığı el emeği ürünler belediye tarafından satışa sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 13:26 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:27
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        Devrek'te çocukların yaptığı el emeği ürünler satışa sunuluyor
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki çocukların yaptığı el emeği ürünler belediye tarafından satışa sunuluyor.

        Devrek Belediyesince satın alınarak belediyenin kafeteryalarında satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelirle çocuklara yeniden malzeme temin edilerek üretim süreçlerine katkı sağlanıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, ülkenin dört bir yanından talep eden herkese ürünlerin gönderilebildiği, çocukların geleceğe umutla bakabilmeleri için verdikleri desteğin artarak devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

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