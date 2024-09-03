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        Zonguldak'ta çekici ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çekici ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 22:03 Güncelleme: 03.09.2024 - 22:03
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        Zonguldak'ta çekici ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çekici ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        S.C'nin (53) kullandığı 67 ABT 428 plakalı çekici ile Alperen Taşkın (18) idaresindeki 81 ADS 551 plakalı motosiklet, Taşbaşı Caddesi kavşağında çarpıştı.

        Kazada motosikletin sürücüsü Alperen Taşkın ile beraberindeki Samet Taşkın (25) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Alperen Taşkın, daha sonra sevk edildiği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Samet Taşkın'ın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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