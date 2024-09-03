Zonguldak'ta çekici ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çekici ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çekici ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
S.C'nin (53) kullandığı 67 ABT 428 plakalı çekici ile Alperen Taşkın (18) idaresindeki 81 ADS 551 plakalı motosiklet, Taşbaşı Caddesi kavşağında çarpıştı.
Kazada motosikletin sürücüsü Alperen Taşkın ile beraberindeki Samet Taşkın (25) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Alperen Taşkın, daha sonra sevk edildiği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Samet Taşkın'ın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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