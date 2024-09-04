Zonguldak'ta park halindeki otomobil yandı

Taşbaca Mahallesi Meşe Caddesi'nde R.Y'ye ait olduğu öğrenilen 57 FA 140 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede aracı saran alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

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