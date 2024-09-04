Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta park halindeki otomobil yandı

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yangın çıkan park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 14:03 Güncelleme: 04.09.2024 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta park halindeki otomobil yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yangın çıkan park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Taşbaca Mahallesi Meşe Caddesi'nde R.Y'ye ait olduğu öğrenilen 57 FA 140 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede aracı saran alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kozlu Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

        Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        "Niyeti bu değildi"
        "Niyeti bu değildi"
        8 ayda 138 bin 158 kişi uçtu!
        8 ayda 138 bin 158 kişi uçtu!
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Lula da Silva'dan Musk'a: "Dünya tahammül etmek zorunda değil"
        Lula da Silva'dan Musk'a: "Dünya tahammül etmek zorunda değil"
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Tandır cinayetlerine bakanlık müdahil oluyor!
        Tandır cinayetlerine bakanlık müdahil oluyor!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        "Çok üzgünüm"
        "Çok üzgünüm"
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        "Enflasyonun ana eğiliminde kayda değer değişiklik yok"
        "Enflasyonun ana eğiliminde kayda değer değişiklik yok"

        Benzer Haberler

        Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta konuştu:
        Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta konuştu:
        TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Sesimizi duymayanlar, sandıkta hesabını vermeye dev...
        TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Sesimizi duymayanlar, sandıkta hesabını vermeye dev...
        Zonguldak'ta çekici ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi...
        Zonguldak'ta çekici ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi...
        Motosikletini aldığı gün kazada öldü
        Motosikletini aldığı gün kazada öldü
        Karşılıklı şikayetçi olan hasta yakınları ile sağlıkçıların tartışması kame...
        Karşılıklı şikayetçi olan hasta yakınları ile sağlıkçıların tartışması kame...
        Zonguldak'ta sağlık çalışanları hasta yakınlarının sözlü saldırısına uğradı...
        Zonguldak'ta sağlık çalışanları hasta yakınlarının sözlü saldırısına uğradı...