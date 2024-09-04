Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde okulların bahçeleri yıkanarak temizleniyor.

Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla öğrenci ve öğretmenlerin daha sağlıklı, hijyenik ortamda eğitim alabilmeleri için ilçe genelindeki okulların bahçelerini köpüklü ve tazyikli suyla temizliyor.

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, yaptığı açıklamada, toplum sağlığının sağlanabilmesi ve konforlu bir yaşam sunmak için yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarla ilgili çalışmalara temizlikle başladıklarını söyledi.

Geleceğin teminatı olan çocukların, onları geleceğe emin adımlarla hazırlayan ve yetiştirilmelerinde en önemli faktörlerden biri olan okulların her zaman yanında olduklarını belirten Ulupınar, çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti. - Devrek Belediyesinden çölyak hastalarına gıda desteği Devrek Belediyesi, kentte özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastalarına gıda desteği verecek. Bu amaçla makarna, un, bulgur ve pirinç gibi glüten içermeyen yiyeceklerden oluşan paket hazırlayan ekipler, paketleri belli aralıklarla hastaların kapılarına kadar götürerek ücretsiz teslim edecek.

Uygulamayla çölyak hastalarının günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve sağlıklı beslenmelerine katkıda bulunmak hedefleniyor. - Karadeniz Ereğli'de Zabıta Teşkilatının 198. kuruluş yıl dönümü kutlandı Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende Karadeniz Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce anıta çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Zabıta Müdürü Halit Aydın, burada yaptığı konuşmada, 1 müdür, 3 zabıta amiri, 9 zabıta komiseri, 21 zabıta memuru, 25 zabıta destek personeli ve 68 özel güvenlik personeli, 7 sivil memur, 3 işçi, 3 araç, 2 motosiklet ve 4 elektrikli bisikletle görev yaptıklarını anlattı.