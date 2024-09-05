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        Zonguldak'ta terastan düşen kadının ölümüne ilişkin yargılanan sanığa beraat

        Zonguldak'ta terastan düşen Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüne ilişkin yargılanan sanığın beraatına karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 13:07 Güncelleme: 05.09.2024 - 13:16
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        Zonguldak'ta terastan düşen kadının ölümüne ilişkin yargılanan sanığa beraat
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        Zonguldak'ta terastan düşen Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüne ilişkin yargılanan sanığın beraatına karar verildi.

        Zonguldak 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, maktul Usta'nın babası Kenan Usta ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık B.C.A. ise duruşmaya katılmadı.

        Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki son görüşünde, sanığın, Usta'nın dışarı çıkmasını engellediği için "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan cezalandırılmasını, "taksirle ölüme neden olma" suçundan ise yasal koşullar oluşmadığından beraatini istedi.

        Usta ailesinin avukatı Ezgi Aybüke Dizlek, Ayşe Özgecan Usta'nın dışarı çıkamadığı için banyoda 1 saat ağladığını, ayakkabı ve montuyla oturduğunu, eşyasını toplayıp arkadaşından para istediğini, içeri girince tartışmanın başladığını anlattı.

        Usta'nın ruh halinin az çok tahmin edilebileceğini vurgulayan Dizlek, şunları kaydetti:

        "Ben buradan 'atlayacağım' diyerek çıksam herkes peşimden gelir. Böylelikle taksir oluşmaktadır. Kendi ifadesinde 'İhtimal vermedim.' diyor. Hayatın olağan akışı diyoruz ama kendini atmak isteyen kişinin yüzü B.C.A'ya, içeri doğru bakıyor. B.C.A, Usta aşağı düştükten 3-5 dakika sonra aşağı iniyor. Öyle bir şey başıma gelse telefonları toplayıp komşulara haber vermeyi düşünemem. Üstünü giyiniyor, telefonları topluyor, komşunun kapısını çalıp uyarıyor. Taksiri yok sayan mütalaayı kabul etmiyoruz. Bizim kastı konuşmamız gerekirken taksirin olup olmadığını konuşuyoruz. Mütalaanın kabulü tarafımızca mümkün değildir."

        Sanık avukatları da müvekkillerinin iki suçtan da beraatini talep etti.

        Hakim, sanığın "taksirle ölüme neden olma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından beraatine hükmetti.

        Baba Kenan Usta, adliye çıkışı karara tepki gösterdi.

        Avukat Dizlek de gazetecilere, savcının, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" hususunda cezalandırılma, "taksirle ölüme neden olma" suçundan ise beraat istediğini anımsatarak, "Sayın mahkeme iki suç yönünden de beraatine karar verdi. Kararı istinafa taşıyacağız. Ne mütalaaya ne de karara katılmak mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

        - Olay

        İddiaya göre, 5 Şubat 2021'de Ankara'dan Zonguldak'ta yaşayan erkek arkadaşı B.C.A'nın yanına gelip kısa sürede evlenme teklifinde bulunan Ayşe Özgecan Usta'nın (28) talebi olumlu karşılanmayınca taraflar arasında tartışma çıkmıştı. B.C.A, tartışmanın büyümesi üzerine 8. kattaki dairenin terasına yönelen Usta'yı tutmaya çalışmasına rağmen başarılı olamamış, düşen kadın yaşamını yitirmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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