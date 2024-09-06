Kızılcapınar Barajı'nın suyunun azalmasıyla baraj havzasındaki yapılar gün yüzüne çıktı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Kızılcapınar Barajı'nda yüksek hava sıcaklıkları ve kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu terk edilmiş yapılardan bazıları ortaya çıktı.

Ova köyü Kızlar çayı üzerine inşa edilen 36 milyon metreküp kapasiteli barajın suyu, yaklaşık 15 metre azaldı.

Sudaki azalmayla birlikte baraj havzasındaki yapılardan bazıları gün yüzüne çıktı.

Devlet Su İşlerince 1991-1994 yıllarında yapılan ve içme suyu temin edilen baraj üzerine kurulu Kızılcapınar Hidroelektrik Santrali ile de yılda 6 bin 250 hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. ​​​​​​​

Barajda toplanan suyun azalması nedeniyle ilçenin yaklaşık 60 günlük su rezervinin kaldığı belirtilirken, belediye, suyun tasarruflu kullanılması yönünde vatandaşlara uyarıda bulunuyor. - "İlkbahar ve sonbaharda az su aldık" Karadeniz Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca, belediyenin Süleymanbeyler köyündeki arıtma tesisinde yaptığı açıklamada, bu yıl bölgenin ve ülkenin en sıcak yazını geçirdiğini, su kaynaklarının giderek azaldığını söyledi. Kış aylarında kar yağışı olmadığını belirten Koca, şunları kaydetti: