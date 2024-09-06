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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 20:36 Güncelleme: 06.09.2024 - 20:47
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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen A.A, E.T, K.T, H.U, M.K.U. ve L.E'yi takibe aldı.

        Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada poşetler halinde satışa hazır 3 kilo toz esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 5'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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