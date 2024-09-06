Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada poşetler halinde satışa hazır 3 kilo toz esrar ele geçirildi.

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen A.A, E.T, K.T, H.U, M.K.U. ve L.E'yi takibe aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.