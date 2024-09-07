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        Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte mahsur kalan kişi öldü

        Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 17:23 Güncelleme: 07.09.2024 - 17:23
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        Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte mahsur kalan kişi öldü
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        Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan kişi hayatını kaybetti.

        Dilaver Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük oluştu. Çalışanlardan Hasan Yılmaz (51) göçük altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibi ile AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Ceset, incelemelerin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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