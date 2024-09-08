Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eroğlu'nun Zonguldak'taki ailesine şehadet haberi verildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 jandarma uzman çavuş ile bir jandarma uzman onbaşı şehit olmuştu.

4 yıllık evli olan şehit Ömer Eroğlu'nun 4 kardeşi olduğu öğrenildi.

Öte yandan şehadet haberinin ardından köy sakinleri de evlerinin pencere ve balkonlarına Türk bayrağı astı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Karadeniz Bölge Komutanı Deniz Albay Ahmet Öztürk, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Orhan Kaş, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve ilçe protokolü de aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehit Eroğlu'nun, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Ortacı köyünde yaşayan babası Ali ile annesi Hafize Eroğlu ve kardeşlerine şehadet haberi yetkililerce verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

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