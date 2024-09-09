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        Çorum'daki trafik kazasında ölen polis memuru Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde dün geçirdiği trafik kazası sonucu eşiyle hayatını kaybeden polis memuru Kahraman Kudu'nun cenazesi Zonguldak'ta defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 18:31 Güncelleme: 09.09.2024 - 18:31
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        Çorum'daki trafik kazasında ölen polis memuru Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde dün geçirdiği trafik kazası sonucu eşiyle hayatını kaybeden polis memuru Kahraman Kudu'nun cenazesi Zonguldak'ta defnedildi.

        Kudu'nun cenazesi, yakınlarınca Sungurlu Devlet Hastanesinden alınarak Zonguldak merkeze bağlı İnağzı Mahallesi'nde Hz. Hüseyin Camisi'ne getirildi.

        Burada Kudu için helallik alındı, dua edildi. Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından İnağzı Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Törene getirilen Kudu'nun çocukları 8 yaşındaki Elif Su ve 6 yaşındaki Berin Su, babalarının tabutu başında gözyaşı döktüler.

        Öte yandan kazanın, Kudu'nun, Ankara'da kalp ameliyatı olan annesini ailesiyle hastanede ziyaret ettikten sonra Giresun'a dönüş yolunda yaşandığı öğrenildi.

        Cenaze törenine, Kudu'nun ailesinin yanı sıra Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, yakınları, mesai arkadaşları, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

        Kahraman Kudu (51) idaresindeki 55 AKY 625 plakalı otomobil, dün Ankara-Samsun kara yolunun Çiftlik köyü yakınlarında kontrolden çıkmış, yol kenarındaki rögar kapağına çarptıktan sonra devrilmişti.

        Kazada, sürücü Kudu ile eşi Filiz Kudu (46) yaşamını yitirmiş, çiftin çocukları Elif Su (8) ile Berin Su Kudu (6) ise yaralanmıştı. Yaralı çocuklar, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

        Filiz Kudu'nun cenazesi memleketi Eskişehir'e, Kahraman Kudu'nun cenazesi ise memleketi Zonguldak'a uğurlanmış, çiftçin yaralanan çocukları tedavilerinin ardından taburcu edilerek, yakınlarına teslim edilmişti.

        Hayatını kaybeden Kahraman ve eşi Filiz Kudu'nun Giresun İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları oldukları öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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