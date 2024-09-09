Çorum'daki trafik kazasında ölen polis memuru Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı

Kazada, sürücü Kudu ile eşi Filiz Kudu (46) yaşamını yitirmiş, çiftin çocukları Elif Su (8) ile Berin Su Kudu (6) ise yaralanmıştı. Yaralı çocuklar, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Burada Kudu için helallik alındı, dua edildi. Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından İnağzı Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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