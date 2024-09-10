Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Karadeniz Ereğli'de 1000 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı

        Karadeniz Ereğli Belediyesi, ihtiyaç sahibi 1000 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 16:46 Güncelleme: 10.09.2024 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz Ereğli'de 1000 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karadeniz Ereğli Belediyesi, ihtiyaç sahibi 1000 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

        Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilerin velilerine Cumhuriyet Halk Evi'nde okul çantalarının dağıtımı yapıldı.

        Sosyal Yardım İşleri Müdürü İsmail Başel, gazetecilere, ağustos ayında ihtiyaç sahiplerinin belirlendiğini belirtti.

        Kırtasiye çantalarının temininden önce okullarla görüşerek ihtiyaç listesi oluşturduklarını anlatan Başel, "Çantalarımız ilkokul, ortaokul, lise kız ve erkek olmak üzere bir öğrencinin okulda kırtasiye noktasında neye ihtiyacı varsa o şekilde hazırladık. Çantalarımızı alan çocuklarımız başka bir kırtasiye ihtiyacı duymayacak. Biz de hazırlayıp velilere teslim ettik." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        G.Saray'da sıcak transfer gelişmesi!
        G.Saray'da sıcak transfer gelişmesi!
        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        İki bakandan Narin açıklaması
        İki bakandan Narin açıklaması
        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat
        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Trimester ne demek?
        Trimester ne demek?
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!

        Benzer Haberler

        Kazada, meslektaşı eşi ile birlikte hayatını kaybeden polis memuru toprağa...
        Kazada, meslektaşı eşi ile birlikte hayatını kaybeden polis memuru toprağa...
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eroğlu, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna u...
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eroğlu, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna u...
        Şehit Uzman Çavuş Eroğlu, son yolculuğuna uğurlandı (2)
        Şehit Uzman Çavuş Eroğlu, son yolculuğuna uğurlandı (2)
        Çorum'daki trafik kazasında ölen polis memuru Zonguldak'ta son yolculuğuna...
        Çorum'daki trafik kazasında ölen polis memuru Zonguldak'ta son yolculuğuna...
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eroğlu'nun Zonguldak'taki ailesine şehadet haber...
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eroğlu'nun Zonguldak'taki ailesine şehadet haber...
        Zonguldak'a şehit ateşi düştü
        Zonguldak'a şehit ateşi düştü