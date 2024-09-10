Karadeniz Ereğli'de 1000 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı

Karadeniz Ereğli Belediyesi, ihtiyaç sahibi 1000 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilerin velilerine Cumhuriyet Halk Evi'nde okul çantalarının dağıtımı yapıldı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü İsmail Başel, gazetecilere, ağustos ayında ihtiyaç sahiplerinin belirlendiğini belirtti.

Kırtasiye çantalarının temininden önce okullarla görüşerek ihtiyaç listesi oluşturduklarını anlatan Başel, "Çantalarımız ilkokul, ortaokul, lise kız ve erkek olmak üzere bir öğrencinin okulda kırtasiye noktasında neye ihtiyacı varsa o şekilde hazırladık. Çantalarımızı alan çocuklarımız başka bir kırtasiye ihtiyacı duymayacak. Biz de hazırlayıp velilere teslim ettik." ifadesini kullandı.