Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan "kaçak madencilikle mücadele" açıklaması:

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kaçak maden ocağı faaliyetlerini sonlandıracaklarını belirterek, "Kaçak madencilikten geçinen her kim ise ona iş bulacağız. Bu geçimle izah edilecek bir konu değildir. Tamamen gündemimizden kalkması için kararlıyız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 20:37 Güncelleme: 10.09.2024 - 20:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan "kaçak madencilikle mücadele" açıklaması:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kaçak maden ocağı faaliyetlerini sonlandıracaklarını belirterek, "Kaçak madencilikten geçinen her kim ise ona iş bulacağız. Bu geçimle izah edilecek bir konu değildir. Tamamen gündemimizden kalkması için kararlıyız." dedi.

        Hacıbektaşoğlu, Valilik binasındaki genel asayiş ve güvenlik toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, kaçak maden ocaklarının kente özgü bir mesele olduğunu söyledi.

        Kaçak maden ocaklarına yönelik 1 Temmuz-9 Eylül tarihlerinde 167 denetim yapıldığını, 96 kaçak ocağın kapatıldığını, 66 adli ve idari işlem yapılarak 61 ton kaçak kömür ele geçirildiğini bildiren Hacıbektaşoğlu, "Bu konuda geçmiş yıllarda alınan tedbirler, mevzuat değişikliklerini de göz önüne alarak önceki ay kapsamlı toplantı yapmıştık. Arkadaşlarımız teknik çalışmalarını devam ettirdiler. Bu çalışma da son aşamasına geldi." diye konuştu.

        Hacıbektaşoğlu, amaçlarının kaçak maden faaliyetlerinin sonlandırılması olduğunu vurgulayarak, "Buna toleransımız yoktur, bunun açıklanabilir tarafı yoktur. Bugüne kadar mevzuatımıza uygun olarak, uygulamada yapılacak çalışmalar, alınacak tedbirler ve uygulamayı gözden geçiriyoruz. Uygulamanın kaçak maden faaliyetleriyle daha etkin mücadeleyi sağlayacağını, yardımcı olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bir gazetecinin kaçak ocak işletenlere adli ceza verilmemesine ilişkin sorusuna Hacıbektaşoğlu, şu yanıtı verdi:

        "Esasında bir kanun değişikliği olmadı. Kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla uygulamada cezasızlık durumu ortaya çıkmıştı ancak en son burada yerel mahkemenin bu konuda kaçakçılığı cezasız bırakıp Kabahatler Kanunu'na göre cezalandırılması yönünde verdiği karar, Yargıtayda bozuldu. Yargıtay burada cezasızlığın olamayacağını, Orman Kanunu'na göre cezalandırılması gerektiğine hükmetti. Dolayısıyla yargı uygulamasıyla ortaya çıkan bu durumu tekrar Yargıtay verdiği bir kararla düzeltilmiş oldu."

        Son verilen yargı kararına göre cezasızlık durumunun ortadan kalktığına dikkati çeken Hacıbektaşoğlu, "Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldığında kaçakçılıkta kullanılan malzemenin müsadere edilememesiydi, dolayısıyla bu da giderilmiş oldu. Savcılarımız, soruşturma makamları son verilen kesinleşmiş yargı kararına göre işlem yapacaktır. Şu anda sorun giderilmiş oldu gibi görünüyor, takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Hacıbektaşoğlu, "Kaçak madencilikten geçinen her kim ise ona iş bulacağız. Bu konuda çok açığız. Bu geçimle izah edilecek bir konu değildir. Tamamen gündemimizden kalkması için kararlıyız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Galatasaray transferi bitiyor!
        Galatasaray transferi bitiyor!
        Düello bu gece
        Düello bu gece
        'Deha'daki karakterini anlattı
        'Deha'daki karakterini anlattı
        Haraç çetesi önce el bombası attı sonra çelenk yolladı!
        Haraç çetesi önce el bombası attı sonra çelenk yolladı!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Covid-19 sürecindeki sokağa çıkma yasakları genç kızların beyinlerini daha fazla yaşlandırmış
        Covid-19 sürecindeki sokağa çıkma yasakları genç kızların beyinlerini daha fazla yaşlandırmış
        Konya'da iki kadına bıçaklı saldırı!
        Konya'da iki kadına bıçaklı saldırı!
        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        İki bakandan Narin açıklaması
        İki bakandan Narin açıklaması
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!

        Benzer Haberler

        Zonguldak Valisi: Kaçak madencilikten geçinen kim varsa biz ona iş bulacağı...
        Zonguldak Valisi: Kaçak madencilikten geçinen kim varsa biz ona iş bulacağı...
        Karadeniz Ereğli'de 1000 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı
        Karadeniz Ereğli'de 1000 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı
        Kazada, meslektaşı eşi ile birlikte hayatını kaybeden polis memuru toprağa...
        Kazada, meslektaşı eşi ile birlikte hayatını kaybeden polis memuru toprağa...
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eroğlu, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna u...
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eroğlu, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna u...
        Şehit Uzman Çavuş Eroğlu, son yolculuğuna uğurlandı (2)
        Şehit Uzman Çavuş Eroğlu, son yolculuğuna uğurlandı (2)
        Çorum'daki trafik kazasında ölen polis memuru Zonguldak'ta son yolculuğuna...
        Çorum'daki trafik kazasında ölen polis memuru Zonguldak'ta son yolculuğuna...