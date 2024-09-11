Zonguldak'ta apartman boşluğuna düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde apartmanın merdiven boşluğuna düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde apartmanın merdiven boşluğuna düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Yeni Mahalle'deki bir apartmanda yaşayan 4 yaşındaki Y.E.A, henüz belirlenemeyen nedenle apartmanın 4. katından merdiven boşluğuna düştü.
İhbar üzerine söz konusu yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Y.E.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı.
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