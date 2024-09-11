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        Zonguldak'ta apartman boşluğuna düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde apartmanın merdiven boşluğuna düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 00:33 Güncelleme: 11.09.2024 - 00:33
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        Zonguldak'ta apartman boşluğuna düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
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        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde apartmanın merdiven boşluğuna düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Yeni Mahalle'deki bir apartmanda yaşayan 4 yaşındaki Y.E.A, henüz belirlenemeyen nedenle apartmanın 4. katından merdiven boşluğuna düştü.

        İhbar üzerine söz konusu yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Y.E.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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