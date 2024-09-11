Zonguldak'tan kısa kısa

Fırtınada amfi tiyatronun zarar gördüğüne değinen Posbıyık, "Sahnemiz gitti, oturma yerlerinin hepsi kırıldı. Geminin son parçası da çıkartıldıktan sonra belediye ekipleri, tüm gücüyle bu alanda yenileme çalışmalarına başlayacak. İlk önce baskı betonlar, sahne düzenlemesi, oturma yerlerinde kaplama taşlarıyla yenileme çalışmaları yapılacak." ifadelerini kullandı.

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