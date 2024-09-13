Güreşe gönül veren isimler Zonguldak'ta kan bağışında bulundu

Güreşe gönül veren isimler, Zonguldak'ta kan bağışı etkinliğine katıldı.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesince başpehlivanlardan Serhat Balcı, Abdullah Güngör ve Recep Kara'nın yanı sıra şampiyon güreşçilerden Fatih Çakıroğlu'nun katılımıyla söyleşi ve kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Kızılay Toplum Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte gençlere sporu meslek olarak yapmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Recep Kara, kan bağışının toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Kara, "Kan bağışı, hepimizin ihtiyacı olan bir şey. Bugün arkadaşlarımla kan vereceğiz. Sizleri de kan vermeye davet ediyoruz. Bir kan, bir hayat demektir." dedi.