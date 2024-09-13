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        Güreşe gönül veren isimler Zonguldak'ta kan bağışında bulundu

        Güreşe gönül veren isimler, Zonguldak'ta kan bağışı etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 18:18 Güncelleme: 13.09.2024 - 18:18
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        Güreşe gönül veren isimler Zonguldak'ta kan bağışında bulundu
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        Güreşe gönül veren isimler, Zonguldak'ta kan bağışı etkinliğine katıldı.

        Türk Kızılay Zonguldak Şubesince başpehlivanlardan Serhat Balcı, Abdullah Güngör ve Recep Kara'nın yanı sıra şampiyon güreşçilerden Fatih Çakıroğlu'nun katılımıyla söyleşi ve kan bağışı etkinliği düzenlendi.

        Kızılay Toplum Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte gençlere sporu meslek olarak yapmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Recep Kara, kan bağışının toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

        Kara, "Kan bağışı, hepimizin ihtiyacı olan bir şey. Bugün arkadaşlarımla kan vereceğiz. Sizleri de kan vermeye davet ediyoruz. Bir kan, bir hayat demektir." dedi.

        Söyleşiye katılan öğrenciler de güreşçilere merak ettikleri soruları yöneltti.

        Söyleşide, düzenli kan bağışında bulunan Abdullah Güngör'e belge ve madalya takdim edildi.

        Söyleşinin ardından güreşçiler, Gazipaşa Caddesi'ndeki Kızılay kan toplama aracına giderek kan bağışında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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