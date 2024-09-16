Eski TTK Asma İşletme Müdürü Cinel, ölümünün 20. yılında anıldı

Zonguldak'ta 20 yıl önce işten çıkartılan bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen maden mühendisi eski Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Asma İşletme Müdürü Avni Cinel'i anma töreni düzenlendi.

TTK Asma Dilaver İşletmesi Asma İşletme Müdürlüğü önündeki tören saygı duruşuyla başladı.

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, burada yaptığı konuşmada, Cinel'in öldürülmesinin kendileri için çok büyük kayıp olduğunu ve etkisinin hala devam ettiğini söyledi.