Zonguldak'ta gemide uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin yargılanan 10 yabancı sanık hakkında karar

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi limanında Kolombiya'dan gelen Panama bayraklı gemide yaklaşık 141,5 kilogram kokain ele geçirilmesine ilişkin yargılanan 10 yabancı sanıktan ikisine 30'ar yıl hapis cezası verildi, 8 sanık beraat etti.

Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuklu bulundukları Ankara'dan getirilen sanıklar, tercüman aracılığıyla savunma yaptı. Duruşma salonu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sanık gemi kaptanı M.D, 30'dan fazla gemide kaptanlık yaptığını ve hayatı boyunca hiçbir suça karışmadığını savunarak, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Son seferdeki sorumluluğun İstanbul'daki şirkete ait olduğunu öne süren M.D, "Ben 28 Ağustos'ta gemi için ek güvenlik ve kamera talebini şirketten istedim. Bundaki amacım ise gemiye herhangi bir uyuşturucu madde konulmamasıdır. Gemi personeline de tüm güvenlik tedbirlerini tebliğ ettim." dedi.

Sanık M.D, Ereğli Limanı'na demir attıktan sonra polis ekiplerinin geldiğini anlatarak, "Bu süreçte elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Polisler hızlı davrandı ve aramada uyuşturucuyu buldu. Geminin tabanından 5 metre yükseklikte ön iskele kısmında çıktı. Uyuşturucunun üzerinde de zaten yük vardı, bunu tespit etmek mümkün değil. 6 Ekim'den beri hapis yatıyorum. Neden 1 yıldır cezaevindeyim anlamış değilim, tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.