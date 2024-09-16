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        Zonguldak'ta gemide uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin yargılanan 10 yabancı sanık hakkında karar

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi limanında Kolombiya'dan gelen Panama bayraklı gemide yaklaşık 141,5 kilogram kokain ele geçirilmesine ilişkin yargılanan 10 yabancı sanıktan ikisine 30'ar yıl hapis cezası verildi, 8 sanık beraat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:15 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:15
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        Zonguldak'ta gemide uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin yargılanan 10 yabancı sanık hakkında karar
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi limanında Kolombiya'dan gelen Panama bayraklı gemide yaklaşık 141,5 kilogram kokain ele geçirilmesine ilişkin yargılanan 10 yabancı sanıktan ikisine 30'ar yıl hapis cezası verildi, 8 sanık beraat etti.

        Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuklu bulundukları Ankara'dan getirilen sanıklar, tercüman aracılığıyla savunma yaptı. Duruşma salonu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

        Sanık gemi kaptanı M.D, 30'dan fazla gemide kaptanlık yaptığını ve hayatı boyunca hiçbir suça karışmadığını savunarak, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

        Son seferdeki sorumluluğun İstanbul'daki şirkete ait olduğunu öne süren M.D, "Ben 28 Ağustos'ta gemi için ek güvenlik ve kamera talebini şirketten istedim. Bundaki amacım ise gemiye herhangi bir uyuşturucu madde konulmamasıdır. Gemi personeline de tüm güvenlik tedbirlerini tebliğ ettim." dedi.

        Sanık M.D, Ereğli Limanı'na demir attıktan sonra polis ekiplerinin geldiğini anlatarak, "Bu süreçte elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Polisler hızlı davrandı ve aramada uyuşturucuyu buldu. Geminin tabanından 5 metre yükseklikte ön iskele kısmında çıktı. Uyuşturucunun üzerinde de zaten yük vardı, bunu tespit etmek mümkün değil. 6 Ekim'den beri hapis yatıyorum. Neden 1 yıldır cezaevindeyim anlamış değilim, tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

        Gemi ikinci kaptanı sanık A.A. da Kolombiya'da gemiye yükleme yapıldığı sırada uyuşturucunun konulmuş olabileceğini ileri sürerek, ambarın yüksekliği ve genişliği nedeniyle tamamını görmenin mümkün olmadığını söyledi.

        Özellikle akşam ve gece saatlerinde yapılan yükleme sırasında karanlık nedeniyle görülme şansının düşük olduğunu vurgulayan A.A, "Aydınlatma yetersizdi, uyuşturucunun nasıl konulduğunu görmedim, bilgim yok, tahliyemi istiyorum." savunmasında bulundu.

        Gemi başmühendisi L.P. ise kendisinin yükleme ve güvenlik ile ilgili sorumluluğunun bulunmadığına işaret ederek, "Gemi başmühendisi mekanik aksamının çalışmasından sorumludur. Uyuşturucunun bulunduğu alanda herhangi bir sorumluluğum bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

        Diğer tutuklu sanıklar da konuyla ilgili bilgilerinin bulunmadığını iddia etti, kendilerinin ve ailelerinin mağdur olduğunu ifade ederek tahliyelerini istedi.

        Ele geçirilen uyuşturucu madde üzerinden alınan parmak izlerinin hiçbirinin mürettebatınkiyle uyuşmadığını belirten sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, beraat talebinde bulundular.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, gemi kaptanı M.D. ve ikinci kaptan A.A'yı 30'ar yıl hapis ve 200 bin lira adli para cezasına çarptırdı, diğer sanıkların beraatine hükmetti.

        ​​​​​​​Duruşmayı, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic'in yanı sıra bazı ülkelerin konsolosluk görevlileri de takip etti.

        - Olay

        Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Ekim 2023'te, Kolombiya'dan kömür yüküyle gelen Panama bayraklı geminin Ereğli Limanı'na uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirilmişti.

        Geminin Karadeniz Ereğli Limanı'na giriş yapması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında verilen talimatla gümrük muhafaza ekipleri ile emniyet güçlerince gemide yapılan aramada yaklaşık 141,5 kilogram kokain ele geçirilmişti.

        Gemi mürettebatından gözaltına alınan 10 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri imal, ithal veya ihraç etme" suçundan tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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