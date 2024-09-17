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        Zonguldak'ta motosikletiyle çarptığı polisi yaralayan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde uygulama yapan trafik polisini motosikletle çarparak yaralayan ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 23:42 Güncelleme: 17.09.2024 - 23:42
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        Zonguldak'ta motosikletiyle çarptığı polisi yaralayan ehliyetsiz sürücü tutuklandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde uygulama yapan trafik polisini motosikletle çarparak yaralayan ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Bağlık Mahallesi Kayalık Sokak'ta 17 Eylül'de ters yönde giden ehliyetsiz motosiklet sürücüsü R.Y'nin (19), kendisini durdurmak isteyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Yücel Kökçü'ye çarptığı belirtildi.

        Polis memurunun sol kolunda çatlak ve burun kısmında kırık oluştuğu aktarılan açıklamada, "Polis memuru yapılan tedavinin ardından hastaneden taburcu edilmiştir. Motosiklet sürücüsü R.Y. isimli şahıs 18 Eylül'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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