Zonguldak'ta motosikletiyle çarptığı polisi yaralayan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

Polis memurunun sol kolunda çatlak ve burun kısmında kırık oluştuğu aktarılan açıklamada, "Polis memuru yapılan tedavinin ardından hastaneden taburcu edilmiştir. Motosiklet sürücüsü R.Y. isimli şahıs 18 Eylül'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bağlık Mahallesi Kayalık Sokak'ta 17 Eylül'de ters yönde giden ehliyetsiz motosiklet sürücüsü R.Y'nin (19), kendisini durdurmak isteyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Yücel Kökçü'ye çarptığı belirtildi.

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