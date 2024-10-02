AFAD Başkanı Okay Memiş, kuvvetli yağışlara ilişkin Zonguldak'ta açıklama yaptı:

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'daki sağanağa ilişkin, "İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla, erken alınan tedbirler sayesinde Allah'a şükürler olsun ki, çok yoğun yağışa rağmen ciddi problem yaşamadık." dedi.

Zonguldak Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Okay Memiş, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve diğer kurum yetkilileri, kuvvetli yağışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Okay Memiş, toplantının ardından gazetecilere, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 30 Eylül itibarıyla 23 ilde sarı uyarı, 1-2 Ekim'de ise Bartın, Kastamonu ve Zonguldak illeri için turuncu yağış uyarısı yapıldığını hatırlattı. "İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla, erken alınan tedbirler sayesinde Allah'a şükürler olsun ki çok yoğun yağışa rağmen ciddi problem yaşamadık." diyen Memiş, bu süre içerisinde turuncu yağış uyarısı verilen illerdeki tüm vatandaşlara SMS ile bilgilendirmede bulunulduğunu aktardı.

Memiş, camiler ve belediye hoparlörleri ile emniyet ve jandarma araçlarından vatandaşlara riskli alanlarda bulunmamaları konusunda uyarılar yaptıklarına anlatarak, riskli alanlarda bulunanları tedbir amacıyla tahliye edip güvenli bölgelere aldıklarını belirtti. - Zonguldak'a yıllık yağış miktarının 4'te biri 1 günde yağdı Yoğun yağış alması beklenen illere personel ve araç sevk ederek müdahale kapasitesini arttırdıklarına da değinen Memiş, şöyle devam etti: "Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halinde milletimizin emrindedir. Nisanda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde, Sayın İçişleri Bakanımız ve Sayın Tarım ve Orman Bakanımızın desteğiyle, AFAD ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz arasında çok önemli işbirliğine imza atarak Karadeniz derelerinde risk azaltma ve ıslah projesine başlamıştık. Bu kapsamda en riskli 14 ilimize 111 iş makinesi, yani ekskavatör göndermiştik. Şimdiye kadar bu 14 ilimizde yaklaşık 250 kilometrelik alanda 220 bin 659 kamyon seferine denk gelen 3 milyon 309 bin 885 metreküp hacminde dere ıslahı gerçekleştirilmiş oldu. Zonguldak özelinde ise 8 iş makinesiyle 32 dere ve 100'ün üzerindeki lokasyonda bu ıslah çalışmalarına devam edildi. Zonguldak ilimizde etkilenen bölgelerde yaklaşık 777 personel 203 araç, 37 iş makinesi ve 29 motopomp ile 112 Çağrı Merkezi'ne gelen 184 ihbara anında müdahale edildi."

Zonguldak'ın yıllık yağış miktarının 1210 kilogram olduğunu, son 24 saatte ise kente yaklaşık 300 kilogram yağış düştüğünü söyleyen Memiş, "Yani yıllık yağış miktarının yaklaşık dörtte biri 1 günde düşmüş olmasına rağmen hamdolsun, Sayın Valimizin liderliğinde alınan tedbirler ve vatandaşlarımızın ikazlarımıza, uyarılarımıza riayet etmesi sonucu, muhtemel afet risklerinin önüne geçilmiş oldu. Heyelan riski bulunan 68 ev geçici olarak tahliye edildi, vatandaşlar misafirhanelere alındı." diye konuştu. Memiş, turuncu yağış uyarısı verilen Bartın'da da yaklaşık 698 personel ve 262 aracın hazır halde bekletildiğini, 112 Çağrı Merkezi'ne gelen 52 ihbara anında müdahale edildiğini aktararak, Kastamonu için de turuncu ikaz verildiğini ancak orada kayda değer olumsuz durumla karşılaşılmadığından bahsetti.

"Olmadan önle" anlayışıyla olası afet risklerine karşı illerde yapılan hazırlık ve önlem çalışmalarından dolayı tüm yetkililere, görevlilere, ilgili kurumlara ve uyarıları dikkate alan vatandaşlara teşekkür eden Memiş, yoğun yağışlardan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. - "Risklerin azaltılması için yapılan çalışmaların ciddi etkisin gördük" Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da özellikle son 1 yılda ilgili tüm bakanlık ve kurumlarca sellerde ortaya çıkan risklerin azaltılması için yapılan ciddi çalışmaların, bugünlerde yaşanan kuvvetli yağışı en az hasarla atlatmada en büyük etken olduğunu vurguladı.

Sel suları ve rüsubatın gelmesini önlemesi amacıyla inşa edilen bentler ve taşkın koruma yapılarının çok ciddi etkisini gördüklerini anlatan Hacıbektaşoğlu, AFAD Başkanlığının DSİ'ye sunduğu 8 makinenin de çalışmalarda yer aldığını aktardı. "Allah'a şükür, herhangi bir ölü yaralı olmadan atlattık." diyen Hacıbektaşoğlu, sahadaki bütün çalışanlara ve ikazlara ciddi şekilde uyan vatandaşlara teşekkür etti. Hacıbektaşoğlu, okulların da dün ve bugün için tatil edilmesi, araç trafiğinin düzenlenmesi gibi tedbirlerin olumlu sonuç verdiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Şu anda Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolunda bir heyelan, sürekli akma mevcut. Orada kontrollü geçiş sağlanıyor. Onun dışında bütün kara yollarımız, köy yollarımız açık. Tren yollarımızda tünelde bir havalandırma bacasından taşan suyun girmesi, bir de kısmi küçük göçük meydana gelmişti. Zaten anında müdahale edilerek tren yolu trafiği açılmıştı. Elektrik konusunda normalin dışında bir şey yaşamadık. Asma Mahallesi'nde bahçe duvarının çökmesi sonucu bir evde hasar meydana geldi. Orada 65 yaşlarındaki bir vatandaşımız salimen kurtarıldı. Yine aynı mahallede heyelana maruz kalan bir araçta 2 vatandaşımız, herhangi bir tıbbi müdahaleye gerek olmadan alındı."

Tahliye konusunun önemine de vurgu yapan Hacıbektaşoğlu, hazırlık toplantılarında alınan kararla, geçen yıllarda heyelana, taşkına maruz kalan lokasyonlar, konutlar ve iş yerlerinin yağışlar başlamadan önce tamamen tahliye edildiğini, geçen senelerde afet nedeniyle boşaltılan konutların da kullanılmadığından yeniden emin olunduğunu anlattı. Hacıbektaşoğlu, taşkına maruz kalan yerlerde tahliyelerin anında yapıldığını, 68 evin geçici olarak boşaltıldığını, buralarda yaşayan 169 kişinin yakınlarının yanında veya kamu misafirhanelerinde ağırlandığını bildirdi.

Sadece Ilıksu Deresi'nde taşma yaşandığını, buradaki iş yerleri ve konutların da taşkın yaşanmadan önce tahliye edildiğini aktaran Hacıbektaşoğlu, "Yağışlardan en çok etkilenen Kozlu, Zonguldak merkez ve Kilimli oldu. Belediyelerimiz, itfaiye teşkilatlarımız çok yoğun çalışma yürüttüler. DSİ, AFAD, Karayolları, kolluk ve sağlık ekiplerimiz, kriz merkezi 24 saat görevlerinin başındaydı. Ben sizlerin huzurunda tekrar hepsine çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı. Hacıbektaşoğlu, bu sürecin hasarsız şekilde atlatılmasının çok önemli olduğunun altını çizerek, afet öncesi yapılan hazırlık toplantıları, planların güncel olması, motivasyonun sürekli diri tutulması ve herkesin ne yapacağını bilmesinin son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi.