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        Zonguldak'ta silahlı saldırıda hayatını kaybeden dayı ve yeğeni defnedildi

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde silahlı saldırıda yaşamını yitiren dayı ve yeğeninin cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 23:57 Güncelleme: 10.10.2024 - 23:57
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        Zonguldak'ta silahlı saldırıda hayatını kaybeden dayı ve yeğeni defnedildi
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde silahlı saldırıda yaşamını yitiren dayı ve yeğeninin cenazeleri toprağa verildi.

        Bılık ve Alparslan köyleri arasındaki ormanlık alanda, 10 Ekim'de silahla ateş açılması sonucu hayatı kaybeden Yüksel K. (46) ve dayısı Hayrettin Ç'nin cenazeleri, yakınlarınca Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Bılık köyü Merkez Mahalle Camisi'ne getirildi.

        Burada helallik alınmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Dayı ve yeğeninin cenazeleri, kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

        Cenaze töreni sırasında jandarma ekipleri önlem aldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        - Olayın geçmişi

        Bılık ve Alparslan köyleri arasındaki ormanlık alanda, 10 Ekim'de kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından Yüksel K. ve Hayrettin Ç'ye silahla ateş açılmıştı.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde Hayrettin Ç'nin hayatını kaybettiği belirlenmiş, ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel K. de müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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