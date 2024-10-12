Zonguldak'ta silahlı saldırıda 2 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde silahlı saldırıda 2 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, jandarma dedektifleri, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce görevlendirilen özel ekibin titizlikle yaptığı araştırmalar sonucunda 8 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

1000 saatlik kamera görüntülerinin incelendiği belirtilen açıklamada, 7 ev, 2 iş yeri, 2 araçta arama faaliyeti gerçekleştirildiği, suç eşyası olduğu değerlendirilen 10 av tüfeğine incelenmek üzere el konulduğu aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunda Ö.Y. (28), aralarında daha önceden gerçekleşen tabanca alışverişine dayalı husumetten çıkan tartışma neticesinde önce maktul Yüksel K'ye, daha sonra diğer maktul Hayrettin Ç'ye kendine ait ruhsatsız av tüfeğiyle birer el ateş ederek vurduğunu, olay yerinden maktul Yüksel K'ye ait ve tartışmaya sebep olan ruhsatsız tabancayı ve mermileri alarak kaçtığını, Belen Mahallesi'nde ormanlık alana gömdüğünü, eve geldikten sonra da üzerindeki kıyafetleri ve olay yerinde kullandığı boş kartuşları kendi evinde bulunan sobada yaktığını itiraf etmiştir."

Şüpheliye yaptırılan yer gösterme işlemiyle, tartışmaya sebep olan ruhsatsız tabanca ve mermilerin bulunarak el konulduğu, ayrıca olayda kullanılan ve ekiplerce el konulan çift kırma av tüfeğinin teşhis ettirildiği ifade edildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldığı, şüpheli Ö.Y'nin ise tutuklandığı belirtildi. - Olayın geçmişi Bılık ve Alparslan köyleri arasındaki ormanlık alanda, 10 Ekim'de kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından Yüksel K. ve Hayrettin Ç'ye silahla ateş açılmıştı.