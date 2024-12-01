Zonguldak'ta atölyeye minibüsle girip çalışanların üzerine araç süren zanlı tutuklandı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, babasının çalıştığı atölyeye minibüsle girip malzeme ve makineleri deviren, çalışanların üzerine de aracı süren kişi tutuklandı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, babasının çalıştığı atölyeye minibüsle girip malzeme ve makineleri deviren, çalışanların üzerine de aracı süren kişi tutuklandı.
Ortacı köyünde babasının çalıştığı atölyeye minibüsle girip zarar verdiği gerekçesiyle yakalandıktan sonra adli makamlarca adli kontrol şartıyla salıverilen O.Ç. (28), yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bir süredir sorun yaşadığı babası M.Ç'nin çalıştığı atölyeye minibüsle giren O.Ç, malzeme ve makineleri aracıyla devirmesinin ardından 3 çalışanın üzerine minibüsü sürmüş, iş yeri sahibi K.T. ve babasının suç duyurusunda bulunması üzerine yakalanmış, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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