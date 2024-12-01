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        Zonguldak'ta atölyeye minibüsle girip çalışanların üzerine araç süren zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, babasının çalıştığı atölyeye minibüsle girip malzeme ve makineleri deviren, çalışanların üzerine de aracı süren kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 14:35 Güncelleme: 01.12.2024 - 14:35
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        Zonguldak'ta atölyeye minibüsle girip çalışanların üzerine araç süren zanlı tutuklandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, babasının çalıştığı atölyeye minibüsle girip malzeme ve makineleri deviren, çalışanların üzerine de aracı süren kişi tutuklandı.

        Ortacı köyünde babasının çalıştığı atölyeye minibüsle girip zarar verdiği gerekçesiyle yakalandıktan sonra adli makamlarca adli kontrol şartıyla salıverilen O.Ç. (28), yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Bir süredir sorun yaşadığı babası M.Ç'nin çalıştığı atölyeye minibüsle giren O.Ç, malzeme ve makineleri aracıyla devirmesinin ardından 3 çalışanın üzerine minibüsü sürmüş, iş yeri sahibi K.T. ve babasının suç duyurusunda bulunması üzerine yakalanmış, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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