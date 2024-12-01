Zonguldak'ta atölyeye minibüsle girip çalışanların üzerine araç süren zanlı tutuklandı

Bir süredir sorun yaşadığı babası M.Ç'nin çalıştığı atölyeye minibüsle giren O.Ç, malzeme ve makineleri aracıyla devirmesinin ardından 3 çalışanın üzerine minibüsü sürmüş, iş yeri sahibi K.T. ve babasının suç duyurusunda bulunması üzerine yakalanmış, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, babasının çalıştığı atölyeye minibüsle girip malzeme ve makineleri deviren, çalışanların üzerine de aracı süren kişi tutuklandı.

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