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        Zonguldak'ta 92 yaşındaki kadın yuttuğu zeytin ve hurma çekirdekleri nedeniyle ameliyat edildi

        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta midesinden ve bağırsağından ameliyatla 28 hurma ve 35 zeytin çekirdeği çıkarılan 92 yaşındaki kadın sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 11:16 Güncelleme: 16.02.2025 - 11:24
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        Zonguldak'ta 92 yaşındaki kadın yuttuğu zeytin ve hurma çekirdekleri nedeniyle ameliyat edildi
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        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta midesinden ve bağırsağından ameliyatla 28 hurma ve 35 zeytin çekirdeği çıkarılan 92 yaşındaki kadın sağlığına kavuştu.

        Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde eşinin vefatının ardından çocuklarının yanında yaşamaya başlayan 92 yaşındaki Şerife Ay, 5 Şubat'ta karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye getirildi.

        Kontrollerin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesine sevk edilen Ay'ın burada çekilen tomografisinde, mide ve bağırsağında yabancı cisimler tespit edildi.

        Kan değerlerinin de yüksek olması nedeniyle ameliyata alınan Ay'ın ince bağırsağını 4 santimetre büyüklüğündeki taşın tıkayarak, organın çürümesine ve delinmesine neden olduğu belirlendi.

        İnce bağırsağın çürüyen ve delinen kısımları alınarak sağlıklı bölümleriyle birleştirilmesinin ardından Ay'ın midesinden de 28 hurma ve 35 zeytin çekirdeğinin yanı sıra hurma çekirdeklerinin sertleşmesiyle oluşan 5,5-6 santimetre büyüklüğünde 5 taş çıkarıldı.

        Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından 5 gün yoğun bakımda kalan, daha sonra servise çıkarılan Ay, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

        - "Hastamız sağlıklı"

        Ameliyatı gerçekleştiren Zonguldak BEUN Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi İlhan Taşdöven, AA muhabirine, hastanın çekilen filmlerinde midesinde ve ince bağırsağında yabancı cisimler tespit ettiklerini söyledi.

        Hastanın kan değerlerinin yükselmesi nedeniyle ameliyat kararı aldıklarını belirten Taşdöven, bağırsağı tıkayan ve ince bağırsağın çürümesine neden olan taşlaşmış yabancı cisimler gördüklerini, çürüyen bağırsak segmentlerini çıkardıklarını anlattı.

        Taşdöven, bağırsağın sağlıklı kısımlarının birleştirilmesinin ardından hastanın midesindeki sert cisimleri de çıkardıklarını dile getirerek, "Çıkardığımız taşlar yaklaşık 5,5-6 santimetrelik taşlaşmış hurma çekirdekleriydi. Onları da temizledik. Midede çok fazla hurma ve zeytin çekirdeği olduğunu gördük. Bunları temizledikten sonra ameliyatı sonlandırdık." diye konuştu.

        Midedeki taşlaşmış gıdaların tehlikeli olduğuna dikkati çeken Taşdöven, şunları kaydetti:

        "Bu tür bezoarları (midede taşlaşmış gıdalar) mide sindiremez. Mide sindiremediği için yutmak sağlıklı değil çünkü bunlar bir süre sonra sindirilemediği için taşlaşarak midenin ve bağırsakların delinmesine sebep olabilir. O yüzden önermiyoruz. Bunlar endoskopi ile tespit edilir. Bu tür acil vakalarda da rastlayabiliriz ama çok nadirdir. Hastanın 92 yaşında olması, bu tür ameliyatları kaldırması açısından hekimleri zorluyor ama hastamız şu an sağlıklı."

        Taşdöven, hastaya müdahalenin tam zamanında yapıldığını vurgulayarak, "Karın ağrısıyla evde bu şekilde devam etseydi hastamızı kan zehirlenmesi sonucu kaybetme ihtimalimiz yüksekti. Tam zamanında geldi." dedi.

        - "Bir daha asla çekirdeklere elimi sürmem"

        Şerife Ay da hurma ve zeytini çok sevdiğini, çekirdeklerini de yuttuğunu belirterek, "Ben böyle olacağımı ne bileyim. Köydeki kızım 'Anne bana çekirdekleri versene' dedi. 'Olmaz' deyip yuttum ama zamanla ne ekmek yiyebildim ne su içebildim. Boğazıma her şey tıkandı." diye konuştu.

        Oğlunun, rahatsızlandığını fark etmesi üzerine hastane gittiklerini anlatan Ay, "Ölüyorum sandım. Beni hastaneye götürdüler. İyileşmem için ne yapılması gerektiğini söylediler. Daha sonra bizi Zonguldak'taki hastaneye götürdüler. Şu an iyiyim. Bir daha asla çekirdeklere elimi sürmem. Çekirdekleri ayıracaktım, suç bende. Kimse çekirdek yutmasın." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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