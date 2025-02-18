Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta tutuklu ve hükümlülerin ihtiyaçları için sosyal market açıldı

        Türk Kızılay Zonguldak Şubesince tutuklu ve hükümlülerin ihtiyaçları için sosyal market açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 12:48 Güncelleme: 18.02.2025 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta tutuklu ve hükümlülerin ihtiyaçları için sosyal market açıldı
        ABONE OL

        Türk Kızılay Zonguldak Şubesince tutuklu ve hükümlülerin ihtiyaçları için sosyal market açıldı.

        Zonguldak M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ile Türk Kızılay Zonguldak Şubesi tarafından yapılan protokol ile ekonomik durumu iyi olmayan hükümlü ve tutukluların kıyafet, ayakkabı, hijyen ihtiyaçlarına yönelik olarak "Kızılay Sosyal Market" oluşturuldu.

        Hükümlü ve tutuklulara protokol üyeleri tarafından yardım paketi verildi, Ceza İnfaz Kurumu İdaresi tarafından "Kızılay Sosyal Market" oluşumunda destekleri bulunan İl Özel İdaresi ve Türk Kızılay Zonguldak Şubesi görevlilerine plaket takdim edildi.

        Marketin açılışına, Cumhuriyet Savcısı Erhan Tezkorkmaz, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Orhan Tekfidan, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Okan Şentürk, Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Kürşat Yağız, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kokulu ile kurum personelleri ve misafirler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor
        Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!

        Benzer Haberler

        Bileği bükülmeyen milli sporcu yeni başarılar peşinde
        Bileği bükülmeyen milli sporcu yeni başarılar peşinde
        AK Parti Zonguldak İl Başkanı Çağlayan'dan 8. Olağan Kongre'ye davet
        AK Parti Zonguldak İl Başkanı Çağlayan'dan 8. Olağan Kongre'ye davet
        Zonguldak'ta emekli madenci, yaralı bulduğu köpeği tedavisinin ardından sah...
        Zonguldak'ta emekli madenci, yaralı bulduğu köpeği tedavisinin ardından sah...
        Ölen annesi için mevlit okunurken kalp krizinden hayatını kaybetti
        Ölen annesi için mevlit okunurken kalp krizinden hayatını kaybetti
        Zonguldak'ta 92 yaşındaki kadın yuttuğu zeytin ve hurma çekirdekleri nedeni...
        Zonguldak'ta 92 yaşındaki kadın yuttuğu zeytin ve hurma çekirdekleri nedeni...
        1 işçinin öldüğü kaçak maden ocağının sahibine 9 yıl hapis istemi
        1 işçinin öldüğü kaçak maden ocağının sahibine 9 yıl hapis istemi