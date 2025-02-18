Zonguldak'ta tutuklu ve hükümlülerin ihtiyaçları için sosyal market açıldı

Türk Kızılay Zonguldak Şubesince tutuklu ve hükümlülerin ihtiyaçları için sosyal market açıldı.

Zonguldak M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ile Türk Kızılay Zonguldak Şubesi tarafından yapılan protokol ile ekonomik durumu iyi olmayan hükümlü ve tutukluların kıyafet, ayakkabı, hijyen ihtiyaçlarına yönelik olarak "Kızılay Sosyal Market" oluşturuldu.

Hükümlü ve tutuklulara protokol üyeleri tarafından yardım paketi verildi, Ceza İnfaz Kurumu İdaresi tarafından "Kızılay Sosyal Market" oluşumunda destekleri bulunan İl Özel İdaresi ve Türk Kızılay Zonguldak Şubesi görevlilerine plaket takdim edildi.

Marketin açılışına, Cumhuriyet Savcısı Erhan Tezkorkmaz, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Orhan Tekfidan, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Okan Şentürk, Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Kürşat Yağız, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kokulu ile kurum personelleri ve misafirler katıldı.