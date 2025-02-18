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        Zonguldak'ta heyelan riski nedeniyle 3 ev tahliye edildi

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde heyelan sebebiyle riskli görülen 3 ev tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 18:59 Güncelleme: 18.02.2025 - 18:59
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        Zonguldak'ta heyelan riski nedeniyle 3 ev tahliye edildi
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        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde heyelan sebebiyle riskli görülen 3 ev tahliye edildi.

        Gelik beldesi Merkez Mahallesi Kümeevleri Sokak'ta etkili olan sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle iki katlı binanın önündeki istinat duvarı, toprakla beraber kaydı.

        Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede, toprak kayması nedeniyle 1 konut kalıcı, 2 konut ise gerekli önlemler alınıncaya kadar geçici olarak boşaltıldı.

        Konutlarda ikamet eden 10 kişi yakınlarının yanına yerleştirildi. Öte yandan evlerin doğal gaz bağlantıları tedbir amaçlı kesildi.

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