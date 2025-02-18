Zonguldak'ta heyelan riski nedeniyle 3 ev tahliye edildi

Ekiplerin yaptığı incelemede, toprak kayması nedeniyle 1 konut kalıcı, 2 konut ise gerekli önlemler alınıncaya kadar geçici olarak boşaltıldı.

Gelik beldesi Merkez Mahallesi Kümeevleri Sokak'ta etkili olan sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle iki katlı binanın önündeki istinat duvarı, toprakla beraber kaydı.

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