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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta müşterilere eksik ödeme yaptığı iddia edilen banka personeline adli kontrol

        Zonguldak'ta işlemlerini yaptığı engelli ve yaşlı kişileri eksik ödeme yaparak zarara uğrattığı iddia edilen banka personeli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 12:37 Güncelleme: 19.02.2025 - 12:37
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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta müşterilere eksik ödeme yaptığı iddia edilen banka personeline adli kontrol
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        Zonguldak'ta işlemlerini yaptığı engelli ve yaşlı kişileri eksik ödeme yaparak zarara uğrattığı iddia edilen banka personeli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Karadeniz Ereğli ilçesinde bir bankada çalışan A.E'nin kendisine eksik ödeme yaptığını fark eden müşteri, durumu banka yetkililerine bildirdi.

        Güvenlik kamerası incelemelerinde gişe memurunun, ödemeleri eksik yapıp dekontları müşteriye imzalattıktan sonra çöpe attığı belirlendi.

        Sıra almadan işlem yaparak müşterilerle yakın ilişkiler kuran banka personelinin, yaklaşık 400 engelli ve yaşlı kişiyi 500 bin lira civarında zarara uğrattığı tespit edildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

        Öte yandan bankanın, eksik ödenen paraları mağdurların hesaplarına yatırdığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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