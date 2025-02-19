Zonguldak'ta Afgan işçinin cesedinin yanmış halde bulunmasına ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

Zonguldak'ta, ruhsatsız maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin ormanda yakılmış halde bulunmasına ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar A.A. (52), E.G. (34) ve H.K. (46) ile tutuksuz sanık S.K. (28) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar A.Ç. (46) ve E.D. (22), maktulün ve sanıkların yakınları ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Nourtani ile aynı maden ocağında çalışan 2 Afganistan uyruklu işçinin çektiği videoyu izletti. Söz konusu 2 kişi, Nourtani'nin, E.G'nin böbreğini satmasını istediğini ancak fiyat konusunda anlaşamadıklarını kendilerine anlattığını öne sürdü.

Nourtani ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, maktulün eşi Qamer Gül Meliki'nin beyanlarının SEGBİS ile kayda alınmasını talep ederek, celse arasında buna dair dilekçeyi mahkemeye sunduğunu beyan etti.

Mahkeme heyeti, SEGBİS'in kullanılması hakkında yönetmelikte yazan kayıt alınması zorunlu hallerden birinin mevcut olmadığı gözetilerek, tüm celselerde katılan ve katılan vekilinin yazılı ve sözlü beyanlarının zapta geçtiği dikkate alındığında bu yöndeki talebinin reddine oy birliğiyle karar verdi.

Avukat Şeker, talebinin reddine yönelik itirazlarda bulunup mahkeme heyetini reddettiğini ayrıca, heyet ve savcılık hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Cumhuriyet Savcısı, reddi hakim hususunda takdirin mahkeme heyetinde olduğunu, reddi hakimi gerektirir bir hususun tespit edilmediğini ifade etti.

Mahkeme, sanıklar A.A, E.G. ve H.K'nin tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıklar S.K, A.Ç. ve E.D'nin yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Avukat Şeker'in heyeti ret talebinin sebebi ve delilini somut şekilde ortaya koymadığı gerekçesiyle geri çevrilmesine karar veren mahkeme, katılan vekili hakkında duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle disiplin işlemleri yapılıp yapılmayacağı hususunda takdir ve gereğinin ifası için bağlı bulunduğu baroya bildirimde bulunulmasını kararlaştırdı.