Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta Afgan işçinin cesedinin yanmış halde bulunmasına ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Zonguldak'ta, ruhsatsız maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin ormanda yakılmış halde bulunmasına ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 18:22 Güncelleme: 19.02.2025 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta Afgan işçinin cesedinin yanmış halde bulunmasına ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi
        ABONE OL

        Zonguldak'ta, ruhsatsız maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin ormanda yakılmış halde bulunmasına ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar A.A. (52), E.G. (34) ve H.K. (46) ile tutuksuz sanık S.K. (28) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar A.Ç. (46) ve E.D. (22), maktulün ve sanıkların yakınları ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Mahkeme heyeti, Nourtani ile aynı maden ocağında çalışan 2 Afganistan uyruklu işçinin çektiği videoyu izletti. Söz konusu 2 kişi, Nourtani'nin, E.G'nin böbreğini satmasını istediğini ancak fiyat konusunda anlaşamadıklarını kendilerine anlattığını öne sürdü.

        Nourtani ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, maktulün eşi Qamer Gül Meliki'nin beyanlarının SEGBİS ile kayda alınmasını talep ederek, celse arasında buna dair dilekçeyi mahkemeye sunduğunu beyan etti.

        Mahkeme heyeti, SEGBİS'in kullanılması hakkında yönetmelikte yazan kayıt alınması zorunlu hallerden birinin mevcut olmadığı gözetilerek, tüm celselerde katılan ve katılan vekilinin yazılı ve sözlü beyanlarının zapta geçtiği dikkate alındığında bu yöndeki talebinin reddine oy birliğiyle karar verdi.

        Avukat Şeker, talebinin reddine yönelik itirazlarda bulunup mahkeme heyetini reddettiğini ayrıca, heyet ve savcılık hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

        Cumhuriyet Savcısı, reddi hakim hususunda takdirin mahkeme heyetinde olduğunu, reddi hakimi gerektirir bir hususun tespit edilmediğini ifade etti.

        Mahkeme, sanıklar A.A, E.G. ve H.K'nin tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıklar S.K, A.Ç. ve E.D'nin yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        Avukat Şeker'in heyeti ret talebinin sebebi ve delilini somut şekilde ortaya koymadığı gerekçesiyle geri çevrilmesine karar veren mahkeme, katılan vekili hakkında duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle disiplin işlemleri yapılıp yapılmayacağı hususunda takdir ve gereğinin ifası için bağlı bulunduğu baroya bildirimde bulunulmasını kararlaştırdı.

        Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan avukat Şeker, süreci gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacaklarını belirtti.

        Maktulün eşi Meliki ise "Hayvanı bile öldüren, yakan yargılanıyor. Bir insanı öldürdüler. Dört çocuğu yetim bıraktılar. Bir yuvayı yıktılar. Bunun cevabını verecekler. Çocukların geleceği, harçlığı, hastalığı var. Nasıl karşılayacağım? İki hasta çocuğum var. İkisi küçük. Kendilerini bizim yerimize koysunlar." ifadelerini kullandı.

        - Olay

        Kırat Mahallesi'nde yol kenarındaki ormanlık alanda 10 Kasım 2023'te yanmış halde bulunan cesedin, iki gün önce öldüğü anlaşılan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye (50) ait olduğu belirlenmişti.

        Soruşturma kapsamında ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağı sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan A.A, E.G. ve H.K. tutuklanmış, E.D, A.Ç. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Ruhsatsız ocakta çalıştığı öne sürülen Nourtani'nin, iş sırasında fenalaşıp hareketsiz kaldığı ve buradan araçla ormana götürülüp benzin dökülerek yakıldığı iddia edilmişti.

        Nourtani'nin cesedinin bulunmasından 4 gün önce jandarma ekiplerince ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen maden ocağının patlayıcıyla kullanılamaz hale getirildiği, fakat zanlıların yeni giriş açarak maden ocağını yeniden faaliyete soktuğu tespit edilmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        19 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        İstanbul'da okullar tatil edildi
        İstanbul'da okullar tatil edildi
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        İşte konut kampanyasının ödeme planı!
        İşte konut kampanyasının ödeme planı!
        Okan Buruk'tan yabancı hakem sözleri!
        Okan Buruk'tan yabancı hakem sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        "Hepimizin babası gibiydi"
        "Hepimizin babası gibiydi"
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası

        Benzer Haberler

        Yanmış cesedi bulunan Afgan madenci davasında reddi hakim talebi reddedildi
        Yanmış cesedi bulunan Afgan madenci davasında reddi hakim talebi reddedildi
        Zonguldak'ta Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tanıtım toplantısı...
        Zonguldak'ta Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tanıtım toplantısı...
        1 ayda 20'den fazla kaza olan yola 'radarlı' önlem
        1 ayda 20'den fazla kaza olan yola 'radarlı' önlem
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta müşterilere eksik ödeme yaptığı iddia edilen bank...
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta müşterilere eksik ödeme yaptığı iddia edilen bank...
        Zonguldak'ta müşterilere eksik ödeme yaptığı iddia edilen banka personeli g...
        Zonguldak'ta müşterilere eksik ödeme yaptığı iddia edilen banka personeli g...
        Devrek Belediye Başkanı Ulupınar'dan "kıdem tazminatlarının ödenmediği" idd...
        Devrek Belediye Başkanı Ulupınar'dan "kıdem tazminatlarının ödenmediği" idd...