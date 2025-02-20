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        Zonguldak ve Bartın'da 28 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

        Zonguldak ve Bartın'da kar nedeniyle 28 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 10:26 Güncelleme: 20.02.2025 - 10:53
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        Zonguldak ve Bartın'da 28 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Zonguldak ve Bartın'da kar nedeniyle 28 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Zonguldak'ta sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kar yağışı nedeniyle merkezde 3, Kilimli'de 2, Kozlu'da 6 ve Çaycuma'da 5 olmak üzere 16 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

        Bartın'da da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ilçede 5, Kurucaşile ilçesinde 7 olmak üzere 12 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaşırken, yağış ve buzlanma nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte zor anlar yaşadı.

        Kara yolları ekipleri, Bartın-Kastamonu kara yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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