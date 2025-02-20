Zonguldak'ta halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

O anlar ise araç kamerasınca görüntülendi.

Turan, daha sonra diğer yolcuları inecekleri duraklara bıraktı.

Araçtaki yakını ve diğer yolcular, rahatsızlanan kadına yardım etmeye çalıştı.

Karadeniz Ereğli içesinde 18 Şubat'ta Ömerli Mahallesi ile ilçe merkezi arasında çalışan otobüse binen bir yolcu, araç seyir halindeyken fenalaştı.

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