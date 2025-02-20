GÜNCELLEME - Zonguldak ve Bartın'da kardan kapanan 28 köy yolu ulaşıma açıldı

Zonguldak ve Bartın'da kar nedeniyle kapanan 28 köy yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

Kar yağışı nedeniyle Zonguldak merkezde 3, Kilimli'de 2, Kozlu'da 6 ve Çaycuma'da 5 olmak üzere kapanan 16 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Bartın'da da aralıklarla devam eden kar nedeniyle merkez ilçede 5, Kurucaşile ilçesinde 7 olmak üzere il genelinde 12 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerce çalışma yürütüldü. Çalışmaların tamamlanmasıyla kapalı köy yollarında ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.

Bartın ve Zonguldak'ta kar yağışının devam ettiği bölgelerde ekipler, olası gelişmelere karşı hazır bekletiliyor.