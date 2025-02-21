Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak ve Bartın'da eğitime ara verildi

        Zonguldak ve Bartın'da eğitime bugün için ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 09:31 Güncelleme: 21.02.2025 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak ve Bartın'da eğitime ara verildi
        ABONE OL

        Zonguldak ve Bartın'da eğitime bugün için ara verildi.

        Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşların güvenliği için bazı tedbirler alındığı belirtildi.

        Açıklamada, "Bu kapsamda 21 Şubat Cuma günü kentteki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak." ifadelerine yer verildi.

        Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada da meteorolojik verilere göre il genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı ile buzlanma tehlikesi oluşacağının değerlendirildiği kaydedildi.

        Bu doğrultuda bugün il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personel de bugün idari izinli sayılacaktır. (Verilen hizmetin niteliği gereği 7/24 esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır.)" ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16'da!
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16'da!
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık
        Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Anderlecht-Fenerbahçe maçı olaylar nedeniyle durdu!
        Anderlecht-Fenerbahçe maçı olaylar nedeniyle durdu!
        ABD ile Ukrayna yenilenmiş maden anlaşması üzerinde müzakere ediyor
        ABD ile Ukrayna yenilenmiş maden anlaşması üzerinde müzakere ediyor
        Telefonla 440 bin lira dolandırdı
        Telefonla 440 bin lira dolandırdı
        Yarım çalışma başvuruları azaldı
        Yarım çalışma başvuruları azaldı
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erdi!
        Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erdi!
        İmamoğlu uyardı! İstanbullular sabah saatlerine dikkat
        İmamoğlu uyardı! İstanbullular sabah saatlerine dikkat
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta şehre inen çakal güvenlik kamerasınca görüntülendi
        Zonguldak'ta şehre inen çakal güvenlik kamerasınca görüntülendi
        Zonguldak'ta halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Zonguldak'ta halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Zonguldak'ta 16 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
        Zonguldak'ta 16 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
        GÜNCELLEME - Zonguldak ve Bartın'da kardan kapanan 28 köy yolu ulaşıma açıl...
        GÜNCELLEME - Zonguldak ve Bartın'da kardan kapanan 28 köy yolu ulaşıma açıl...
        Zonguldak ve Bartın'da 28 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Zonguldak ve Bartın'da 28 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Zonguldak'ta Afgan işçinin cesedinin yanmış halde bulunmasına ilişkin 6 san...
        Zonguldak'ta Afgan işçinin cesedinin yanmış halde bulunmasına ilişkin 6 san...