Zonguldak ve Bartın'da eğitime ara verildi

Zonguldak ve Bartın'da eğitime bugün için ara verildi.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşların güvenliği için bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda 21 Şubat Cuma günü kentteki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak." ifadelerine yer verildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada da meteorolojik verilere göre il genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı ile buzlanma tehlikesi oluşacağının değerlendirildiği kaydedildi.

Bu doğrultuda bugün il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personel de bugün idari izinli sayılacaktır. (Verilen hizmetin niteliği gereği 7/24 esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır.)" ifadeleri kullanıldı.