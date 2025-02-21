Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak ve Bartın'da 162 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

        Zonguldak ve Bartın'da kar nedeniyle 162 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 10:47 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak ve Bartın'da 162 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        ABONE OL

        Zonguldak ve Bartın'da kar nedeniyle 162 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Zonguldak'ta dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kar yağışı nedeniyle merkezde 8, Kilimli'de 1, Kozlu'da 9, Çaycuma'da 5 ve Karadeniz Ereğli'de 58 olmak üzere 81 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Ekiplerin, köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

        Bartın'da da kar yağışı 2 gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 40, kent merkezinde 5 santimetreye ulaşırken, kar yağışı nedeniyle merkez ilçede 43, Ulus'ta 17, Amasra'da 8 ve Kurucaşile ilçesinde 13 olmak üzere il genelinde 81 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Ekipler, köy yollarını açmak için çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmıştı! Türkiye’de tedaviye alındı
        Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmıştı! Türkiye’de tedaviye alındı
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Meri’ye benziyorum"
        "Meri’ye benziyorum"
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?

        Benzer Haberler

        Zonguldak ve Bartın'da eğitime ara verildi
        Zonguldak ve Bartın'da eğitime ara verildi
        Zonguldak'ta şehre inen çakal güvenlik kamerasınca görüntülendi
        Zonguldak'ta şehre inen çakal güvenlik kamerasınca görüntülendi
        Zonguldak'ta halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Zonguldak'ta halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Zonguldak'ta 16 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
        Zonguldak'ta 16 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
        GÜNCELLEME - Zonguldak ve Bartın'da kardan kapanan 28 köy yolu ulaşıma açıl...
        GÜNCELLEME - Zonguldak ve Bartın'da kardan kapanan 28 köy yolu ulaşıma açıl...
        Zonguldak ve Bartın'da 28 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Zonguldak ve Bartın'da 28 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı