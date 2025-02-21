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        Zonguldak'ta yüzer vinçte mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde halatları kopan yüzer vinçte mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 20:22 Güncelleme: 21.02.2025 - 20:27
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        Zonguldak'ta yüzer vinçte mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
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        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde halatları kopan yüzer vinçte mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

        Çatalağzı beldesindeki bir firmaya ait yüzer vinç, hava muhalefeti nedeniyle bağlı bulunduğu rıhtımdan kurtularak sürüklenmeye başladı.

        Zonguldak Liman Başkanlığı ekiplerinin römorkörler vasıtasıyla açığa taşıdığı sırada halatların kopması sonucu yüzer vinç dereye sürüklendi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekiplerinin çalışmasıyla yüzer vinçte görevli 5 kişi kurtarıldı. Kurtarılan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Yetkililer, bölgede güvenlik önlemi aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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