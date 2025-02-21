Zonguldak'ta yüzer vinçte mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde halatları kopan yüzer vinçte mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde halatları kopan yüzer vinçte mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.
Çatalağzı beldesindeki bir firmaya ait yüzer vinç, hava muhalefeti nedeniyle bağlı bulunduğu rıhtımdan kurtularak sürüklenmeye başladı.
Zonguldak Liman Başkanlığı ekiplerinin römorkörler vasıtasıyla açığa taşıdığı sırada halatların kopması sonucu yüzer vinç dereye sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekiplerinin çalışmasıyla yüzer vinçte görevli 5 kişi kurtarıldı. Kurtarılan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yetkililer, bölgede güvenlik önlemi aldı.
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