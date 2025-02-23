Zonguldak'ta kar nedeniyle ulaşıma kapanan 158 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor

Kar yağışı nedeniyle merkezde 17, Kilimli’de 2, Kozlu’da 16, Alaplı’da 8, Çaycuma’da 29, Devrek’te 46, Karadeniz Ereğli’de 36 ve Gökçebey’de 4 olmak üzere 158 köy yolu ulaşıma kapandı.

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