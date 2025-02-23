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        Zonguldak'ta kar nedeniyle ulaşıma kapanan 158 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor

        Zonguldak'ta kar nedeniyle kapanan 158 köy yolunu açma çalışmaları yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 14:48 Güncelleme: 23.02.2025 - 14:48
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        Zonguldak'ta kar nedeniyle ulaşıma kapanan 158 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor
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        Zonguldak’ta kar nedeniyle kapanan 158 köy yolunu açma çalışmaları yürütülüyor.

        Kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kar yağışı nedeniyle merkezde 17, Kilimli’de 2, Kozlu’da 16, Alaplı’da 8, Çaycuma’da 29, Devrek’te 46, Karadeniz Ereğli’de 36 ve Gökçebey’de 4 olmak üzere 158 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Ekiplerin, köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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