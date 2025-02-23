Zonguldak'ta kar nedeniyle ulaşıma kapanan 158 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor
Zonguldak'ta kar nedeniyle kapanan 158 köy yolunu açma çalışmaları yürütülüyor.
Zonguldak’ta kar nedeniyle kapanan 158 köy yolunu açma çalışmaları yürütülüyor.
Kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı nedeniyle merkezde 17, Kilimli’de 2, Kozlu’da 16, Alaplı’da 8, Çaycuma’da 29, Devrek’te 46, Karadeniz Ereğli’de 36 ve Gökçebey’de 4 olmak üzere 158 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekiplerin, köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.
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