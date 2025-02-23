Zonguldak'ta muhtar, ambulans için traktörüyle karlı yolu açtı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir köy muhtarı, karda ilerleyen ambulansın yolunu traktörle açtı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir köy muhtarı, karda ilerleyen ambulansın yolunu traktörle açtı.
Akköy köyü İbrahimci Mahallesi'nde KOAH hastası Yaşar Akçan'ın nefes darlığı yaşaması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.
İhbarın ardından hareket eden 112 Acil Sağlık ekibi, yolun karla kaplı olması nedeniyle köye ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine köyün muhtarı Kadir Tomakin, traktörüyle ambulansın yolunu açtı.
Sağlık ekiplerinin adrese ulaşmasının ardından Yaşar Akçan, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Akçan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan traktörün ambulansa yol açması cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
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