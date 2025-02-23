Zonguldak'ta muhtar, ambulans için traktörüyle karlı yolu açtı

İhbarın ardından hareket eden 112 Acil Sağlık ekibi, yolun karla kaplı olması nedeniyle köye ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine köyün muhtarı Kadir Tomakin, traktörüyle ambulansın yolunu açtı.

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