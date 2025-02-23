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        Zonguldak'ta muhtar, ambulans için traktörüyle karlı yolu açtı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir köy muhtarı, karda ilerleyen ambulansın yolunu traktörle açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 19:48 Güncelleme: 23.02.2025 - 19:48
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        Zonguldak'ta muhtar, ambulans için traktörüyle karlı yolu açtı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir köy muhtarı, karda ilerleyen ambulansın yolunu traktörle açtı.

        Akköy köyü İbrahimci Mahallesi'nde KOAH hastası Yaşar Akçan'ın nefes darlığı yaşaması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.

        İhbarın ardından hareket eden 112 Acil Sağlık ekibi, yolun karla kaplı olması nedeniyle köye ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine köyün muhtarı Kadir Tomakin, traktörüyle ambulansın yolunu açtı.

        Sağlık ekiplerinin adrese ulaşmasının ardından Yaşar Akçan, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Akçan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan traktörün ambulansa yol açması cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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