Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde yarın eğitime ara verildi

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelindeki eğitime 1 gün ara verilmesinin duyurulmasının ardından BEUN'den de açıklama yapıldı.

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