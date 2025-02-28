Zonguldak'tan kısa kısa

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ulupınar, mesajında, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan mübarek ramazan ayına erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Feyiz, bereket, af ve mağfiretlerle dolu ramazanın, kırgınlıkların unutulduğu ve yüzlerin güldüğü en mukaddes ay olduğunu aktaran Ulupınar, şunları kaydetti:

"Yardımlaşma ve dayanışmanın doruklarda yaşandığı bu ay, İslam alemi için en anlamlı zaman dilimidir. Ramazan hepimiz için kaynaşma, paylaşma, bir arada olma ve hoşgörünün adıdır. Mübarek ramazan, yardımlaşmanın, sevginin, kardeşliğin, mutlulukların, güzellik ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, yardım edenin de yardım görenin de mutlu olduğu, huzur bulduğu aydır."

- Grizu faciasında hayatını kaybeden madenciler anılacak

Genel Maden İşçileri Sendikasından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasının 33. yılında hayatını kaybeden 263 madenci için anma töreni düzenlenecek.

Tören, 3 Mart Pazartesi günü saat 07.45'te TTK Kozlu Müessesesinde gerçekleştirilecek.

Tömende, Maden şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunacak, dua edilecek.