Zonguldak'ta karbonmonoksitten etkilenen baba ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan baba ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Durumu fark eden komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çaydamar Mahallesi'nde yaşayan Afganistan uyruklu A.K. ile çocukları M.K. ve M.H.K. sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi.

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