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        Zonguldak'ta karbonmonoksitten etkilenen baba ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı

        Zonguldak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen baba ile 2 çocuğu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 13:19 Güncelleme: 28.02.2025 - 13:28
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        Zonguldak'ta karbonmonoksitten etkilenen baba ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı
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        Zonguldak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen baba ile 2 çocuğu tedavi altına alındı.

        Çaydamar Mahallesi'nde yaşayan Afganistan uyruklu A.K. ile çocukları M.K. ve M.H.K. sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi.

        Durumu fark eden komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan baba ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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