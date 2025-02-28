AK Parti Zonguldak İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması

AK Parti Zonguldak İl Başkanlığınca, "postmodern darbe" olarak da bilinen 28 Şubat sürecinin 28. yılında açıklama yapıldı.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, yaptığı açıklamada, 28 Şubat döneminde başörtüsü yasağı, katsayı adaletsizliği ve fişleme gibi uygulamalarla toplumun geniş kesimlerinin mağdur edildiğini belirtti.

Bu ülkenin öz evlatlarına inançlarından dolayı baskı uygulandığını, eğitim ve çalışma haklarının ellerinden alındığını aktaran Çağlayan, AK Parti'nin 2002'den itibaren yalnızca altyapı alanında değil, vesayet odaklarıyla mücadelede de büyük adımlar attığını kaydetti.

Çağlayan, "Bizler AK Parti olarak Allah'ın izni, milletimizin oyu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bugüne kadar ülkemize hizmet üretme aşkı ve darbecilerin karşısında dik durma azmiyle durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin bir daha 28 Şubat gibi süreçleri tecrübe etmemesi için demokrasi bilincini ve millet iradesi fikrini her zaman canlı tutacağız." ifadelerini kullandı.