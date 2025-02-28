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        Zonguldak'ta yaralı bulunan kedi tedavisini üstlenen hayvansever sayesinde hayata tutundu

        Zonguldak'ta yaralı bulunan kedi, tedavisini üstlenen hayvansever sayesinde yaşama bağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 17:51 Güncelleme: 28.02.2025 - 17:58
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        Zonguldak'ta yaralı bulunan kedi tedavisini üstlenen hayvansever sayesinde hayata tutundu
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        Zonguldak'ta yaralı bulunan kedi, tedavisini üstlenen hayvansever sayesinde yaşama bağlandı.

        Kent merkezinde 2 kişi tarafından yaralı bulunan kedi, hayvan barınağına bırakıldı.

        Barınak görevlileri ise durumu hayvansever Seda Mercan'a bildirdi. Mercan, kedinin tedavisini üstlenerek veteriner kliniğine götürdü.

        "Diren" adı verilen ve yoğun bakımda tedavisine başlanan kedinin bir patisi ile kuyruğu ampute edildi.

        Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, AA muhabirine, kediyi acil ameliyata aldıklarını belirterek, "Diğer patisinin alt tarafı da tamamen koparılmış şekildeydi ama en azından onu kurtarmaya çalışıyoruz ki geri kalan hayatına daha rahat ve konforlu devam edebilsin. Kuyruğunu ampute ettik, çürüyen kısımlarını aldık. Dokuları canlandırmak için işlem yaptık." diye konuştu.

        Kedinin yemek yemeye başladığını söyleyen Alkan, "Genel durumunu takip ediyoruz. İlk sınavımızı güzel atlattık. Dokunun iyileşmesi biraz süre alacak. Bu sürede onun için en iyisini yapacağız." dedi.

        Seda Mercan da yaralı kediyi ilk gördüğünde şaşırdığını ve üzüldüğünü ifade etti.

        Mercan, insanların hayvanlara karşı daha duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

        Kedinin görüntülerini sosyal medyada paylaşmasının ardından çok sayıda hayvanseverin desteğe geldiğini belirten Mercan, Diren için yuva bulunduğunu kaydetti.

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