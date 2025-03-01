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        Zonguldak'ta karla kaplı ormanda gezinen karacalar cep telefonuyla görüntülendi

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde karla kaplı ormanda gezinen karacalar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 15:50 Güncelleme: 01.03.2025 - 15:50
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        Zonguldak'ta karla kaplı ormanda gezinen karacalar cep telefonuyla görüntülendi
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde karla kaplı ormanda gezinen karacalar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kar manzarasını görüntülemek için Göldağı mevkisine giden doğa tutkunları, gezinti yaptıkları sırada ormanlık alanda iki karacayla karşılaştı.

        Doğa tutkunları, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

        Görüntüde, bölgede bir süre gezinen karacaların daha sonra uzaklaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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