Zonguldak'ta karla kaplı ormanda gezinen karacalar cep telefonuyla görüntülendi
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde karla kaplı ormanda gezinen karacalar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde karla kaplı ormanda gezinen karacalar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kar manzarasını görüntülemek için Göldağı mevkisine giden doğa tutkunları, gezinti yaptıkları sırada ormanlık alanda iki karacayla karşılaştı.
Doğa tutkunları, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Görüntüde, bölgede bir süre gezinen karacaların daha sonra uzaklaşması yer alıyor.
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