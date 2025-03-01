Zonguldak'ta karla kaplı ormanda gezinen karacalar cep telefonuyla görüntülendi

Görüntüde, bölgede bir süre gezinen karacaların daha sonra uzaklaşması yer alıyor.

Kar manzarasını görüntülemek için Göldağı mevkisine giden doğa tutkunları, gezinti yaptıkları sırada ormanlık alanda iki karacayla karşılaştı.

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